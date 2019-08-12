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Зеленский рекомендовал уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

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Зеленский рекомендовал уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я вам не верю, я буду говорить с руководителем, и я вам тоже очень рекомендую покинуть вашу должность. Буду говорить с господином Аваковым, с господином Князевым... Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что вы прекратили (нелегальную добычу янтаря в области — Ред.), а у нас есть экономические выводы: что вы тут прекратили, кто прекратил? (...) Может, вы ... в схеме не были, но вы не можете ничего сделать с „пиратами янтарными“ Житомирщины», — сказал Зеленский главе ГУ Нацполиции Житомирской области в ходе рабочей поездки в понедельник в Житомирскую область.

Обращаясь к главе УСБУ области, президент указал, как работают с янтарем представители Службы безопасности.

«А вы знаете, что Служба безопасности Украины тоже в этой схеме? ... Как они работают с янтарем, если не по схеме, каким образом? ... Мы заменим главу СБУ Житомирской области. Я хотел бы, чтобы господин Иван Геннадиевич Баканов рассмотрел другую кандидатуру», — отметил глава государства.

Он также предложил Князеву уволить руководителей районных отделов Нацполиции Олевского и Овручского районов области.

«В этой схеме и Нацполиция, и СБУ, и другие. Я так понимаю, что если мы говорим о Житомирской области — это Олевский и Овручский районы... Руководителей райотделов полиции, я вас очень прошу уволить» — сказал Зеленский, обращаясь к главе Нацполиции Украины.
По словам президента, проблема нелегальной добычи янтаря в Украине «приобрела масштаб экологического бедствия».

«Действительно, тысячи гектаров лесных земель превратились в пустыню... Мы сегодня облетели все и все это видели. Мы понимаем, что люди охотятся там на янтарь, мы понимаем, что это реальная война, по-другому не могу об этом сказать, война с государством уголовных авторитетов, которых прикрывали и полиция, и СБУ, и прокуратура», — сказал Зеленский.

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Он также предложил уйти в отставку начальнику областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

«Мы начнем работать по всем фамилиям в этих трех областях (Волынской, Ровенской и Житомирской — Ред.), чтобы они собирали свои вещи и изменили адрес своего существования, изменили страну своей жизни», — заявил президент.

янтарь, Житомирская область, Владимир Зеленский
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