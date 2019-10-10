Президент заявил о готовности лично встречаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что не знает, возможна ли его прямая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках переговоров о войне на Донбассе, однако убежден, что она должна быть.

Об этом он сказал в четверг во время пресс-марафона, который проходит на территории Kyiv Food Market.

«Встречаться ( для проведения переговоров об окончании войны на Донбассе — ред.) мы можем в двух форматах: „нормандский формат“ и прямая моя встреча с президентом РФ. Об этой встрече прямую ( с Путиным — ред.) никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли такая встреча — ред.). Я даже не могу об этом сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну», — отметил Зеленский.

В настоящее время, по его словам, единственный возможный формат переговоров — это «нормандская встреча». «И я благодарен нашим западным партнерам, что у нас есть хоть что-то. И сейчас все готовы к «нормандскому формату», — сказал президент.