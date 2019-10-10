Украина и Россия не ведут переговоров о подаче воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев не ведет переговоров с Российской Федерацией относительно возможности возобновления поставок пресной воды в аннексированный Россией Крым.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли варианты возобновления подачи воды в Крым, «просил ли об этом Путин» и готова ли Украина вести переговоры по этому поводу, Зеленский сказал: «Нет. Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину».