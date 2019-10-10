Зеленский уверяет, что Украина не получала предложений обменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ни в одном из переговорных форматов не было речи и даже намека на то, что в обмен на освобождение Донбасса Украина признает Крым российской территорией.
«Что касается предложений „давайте мы вам отдадим оккупированную территорию Донбасса, а вы нам — Крым“ — никогда ни одного разговора по этому поводу не было. Мало того, я даже не слышал этих намеков в любом формате», — сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
В целом, по его словам, в настоящее время переговоры с Россией в нескольких форматах: «По телефону — по поводу возвращения пленных, которые на территории России, в Минском формате — по поводу Донбасса, и о Крыме там речь не идет, и в „нормандском формате“, о чем мы слышим только предстоящей даты встречи».
Президент также подчеркнул, что на встрече в «нормандском формате» он обязательно будет поднимать вопрос о Крыме.
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