МИД отреагировало на встречу Эрдогана с «депутатами» от аннексированного Крыма

В МИД Украины отреагировали на информацию о встрече «депутатов» от аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Об этом Европейской правде сообщили в министерстве.
«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посла Турции в Украине приглашены в МИД», — заявили в министерстве иностранных дел.
Напомним, сегодня стало известно о встрече с Эрдоганом российской парламентской делегации, в состав которой вошли два «депутаты Госдумы» от аннексированного Крыму: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
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