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Букеровскую премию -2019 получили две писательницы за романы о женской судьбе

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Букеровскую премию -2019 получили две писательницы за романы о женской судьбе

Канадская писательница Маргарет Этвуд снова стала лауреатом Букеровской премии, но на этот раз звание лучшего писателя года она разделила с британкой Бернардин Эваристо.

Назначение сразу двух лауреатов является нарушением правил присуждения Букера, в которых прописано, что премия неделима, но жюри признается, что просто не смогло выбрать лучшее из двух произведений.

Эствуд отмечена за роман «Заветы» (The Testaments), который является сиквелом одного из самых известных ее произведений «Рассказ служанки». В «Заветах» действие происходит спустя 15 лет после событий в предыдущей книге.

События разворачиваются в патриархально-тоталитарном государстве Республика Гилеад, где суровые законы общества лишают женщин каких-либо прав, оставляя им лишь функцию рождения детей.

Каждому персонажу посвящена глава, их пути причудливым образом переплетаются, несмотря на совершенно разные биографии и среду пребывания.

Авторы разделят главную премию в 50 тысяч фунтов стерлингов, и обе войдут в историю премии: 79-летняя Этвуд как самый возрастной лауреат в истории, а Эваристо — как первая чернокожая писательница, удостоившаяся награды.

Маргарет Эствуд уже награждалась Букеровской премией в 2000 году за свой роман «Слепой убийца», а в шортлисты ее произведения попадали регулярно: в 1986, 1989, 1996 и 2003 годах.

В последний раз Букеровскую премию делили два лауреата в 1992 году, после чего правила присуждения изменили. С тех пор каждый год организаторы предупреждают жюри, что победитель может быть только один.

В этом году жюри совещалось пять часов, после чего его председатель Питер Флоренс сказал: «Мы приняли решение нарушить правила».

По его словам, чем дольше его коллеги обсуждали два произведения, тем очевиднее становилось, что победить должны оба.

Букеровская премия, Маргарет Этвуд, Бернардин Эваристо
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