Обнародован список претендентов Букеровской премии

В СМИ появился список писателей, претендующих на Букеровскую премию. Об этом сообщает BBC Украина.

Букеровская премия считается одной из самых престижных премий в мире англоязычной литературы. Ежегодно ею отмечают лучшие романы, написанные на английском языке.

В список последней Букеровской премии вошли произведения 6 авторов — в частности, Маргарет Этвуд и Салмана Рушди.

На данный момент список претендентов на победу выглядит так:

Маргарет Этвуд — The Testaments;

Салман Рушди — Quichotte;

Люси Елман — Ducks, Newburyport;

Бернардин Эрнесто — Girl, Woman, Other;

Чигози Обиома — An Orchestra of Minorities;

Элиф Шафак — 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World;

Маргарет Этвуд была внесена в короткий список благодаря роману The Testaments, который выйдет на следующей неделе. Это продолжение антиутопии «Рассказ служанки», которая стала основой одноименного сериала стримингового сервиса Hulu. Он считается одним из самых успешных многосерийных лент последних лет. События The Testaments разворачиваются через 15 лет после тех, что описаны в «Рассказ служанки».

Маргарет Этвуд и Салмон Рушди ранее уже становились лауреатами Букеровской премии — в 2000 и 1981 годах.

Финальная торжественная церемония запланирована на 14 октября. На ней объявят имя победителя.

В 2018 году Букеровскую премию по литературе получила писательница из Северной Ирландии (Великобритания) Анна Бернс со своим романом «Молочник» (Milkman).