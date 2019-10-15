Разумков выступает за изменения законодательства, которые позволят за прогулы лишать нардепа мандата

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает необходимым внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми за прогулы народных депутатов смогут лишать мандата парламентария.
«Я вижу это так: надо вносить изменения, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Мне коллеги говорят, что у нас есть КЗоТ, то согласно КЗоТу никто не отвечает так, как народные депутаты. По кодексу их лишить должности невозможно. Пока что перечень, по какой причине человек перестает быть народным депутатом предусмотрены Конституцией, и прогулы пока что там, к сожалению, не учтены», — сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.
Он подчеркнул, что на любой работе человек должен работать, в том числе и народный депутат.
«По состоянию на сегодняшний день, будут изменения, которые позволят снимать заработную плату с народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, все ж таки нам удастся изменить законодательство и народные депутаты, если они будут заниматься другими делами — пусть они занимаются другими делами», — сказал спикер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016