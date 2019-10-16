Рада лишила нардепов выплат за прогулы

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект № 1035-2 о лишении нардепов выплат за прогулы. За документ проголосовали 268 парламентариев передает корреспондент РБК-Украина.
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко ранее подчеркивал, что за пропуски заседаний Верховной рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработную плату оставят. Корниенко отмечал, что средства на депутатские полномочия — достаточно немалые и даже больше заработной платы.
Так, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.
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