«Нефтегаз» снизил цену на газ для населения

В то время, как отопительный сезон начался уже в 19 областях, Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» снизила цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 4,9% или на 220,88 гривен/тыс. куб. м до 4 272,76 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на октябрь. Об этом говорится в сообщении «Нефтегаза», передают Українськi Новини.

«Октябрьская цена на газ для населения и других потребителей, которые получают газ по ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4 272,76 гривен/тыс. куб. м. Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием», — говорится в нем.

В компании сообщают, что с апреля цена на газ для населения на условиях ПСО снизилась на 32%.

При этом в «Нефтегазе» отмечают, что неиспользованный газ, приобретенный по программе «Газовый запас» потребитель сможет вернуть поставщику после окончания зимнего периода и средства за неиспользованный газ вернутся потребителю в полном объеме.

«Также потребитель имеет также возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к поставщику. Все поставщики, принявшие участие в акции, подтвердили готовность предоставить клиентам возможность рассчитаться за счет уменьшения предоплаченных объемов по цене газового запаса», — подчеркнули в компании.