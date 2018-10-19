Министры собираются на экстренное заседание повышать цену на газ

Кабинет министров Украины проведет экстренное заседание в пятницу из-за цены на газ. Об этом сообщают источники «Украинской правды» среди членов правительства. По их словам, заседание касается цены на газ и запланировано на 16.00.
На уточнение, собирается ли премьер выносить вопрос о повышении цены на газ, один из источников сказал: «никто этого не знает».
Вместе с тем, другие источники издания и в правительстве, и в парламенте утверждают, что цену на газ могут поднять на 23%.
На сайте правительства сообщений о заседании нет.
Ранее Кабинет Министров Украины еще на две недели продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене, которое заканчивалось 18 октября.
В то же время Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения. На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.
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