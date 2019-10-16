«Укрзализныця» планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт «Борисполь»

«Укрзализныця» (УЗ) планирует до конца текущего года запустить новый поезд украинского производства на маршруте от центрального ж/д вокзала Киева до международного аэропорта «Борисполь» (Киевская область), написал глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
«До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это плюс дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас — более 3 тыс. пассажиров в сутки», — отметил он.
По словам Кравцова, остановка на станции «Выдубичи» уже практически готова и ее также планируют открыть до конца года.
Он также отметил, что поезда в направлении «Борисполя» курсируют четко по расписанию.
«Минусы: нужно срочно увеличивать частоту курсирования экспрессов. И ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав. В час пик в вагонах плотно», — отметил Кравцов.
Как сообщалось, «Укрзализныця» 10 мая 2019 года решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев — аэропорт «Борисполь» в пиковые часы.
Компания запустила ж/д экспресс в аэропорт «Борисполь» 30 ноября 2018 года со стоимостью билета в 80 грн с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки.
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