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«Евросолидарность» выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

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«Евросолидарность» выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

Кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» в 197-м округе в Черкасской области стал журналист, бывший политзаключенный Кремля и первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко, сообщил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

«И сегодня я хочу представить и объявить решение съезда выдвинуть в Черкасской области по мажоритарному округу в Верховную Раду Романа Сущенко. Это легендарная личность. Патриот, профессионал, талантливый журналист, который долгие годы работал в Париже. Российская ФСБ похитила Романа, бросила его в тюрьму, требуя предать и сдать Украины. И Роман продемонстрировал такую силу, такую твердость, такую любовь к Украине, что расстроены даже были бандиты с российской ФСБ», — приводит слова Порошенко на брифинге пресс-служба политсилы.

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Лидер «Евросолидарности» также подчеркнул, что ему очень приятно, что Сущенко принял решение вернуться в Черкасскую область и возглавить областную партийную организацию. По словам Порошенко, в результате активной работы Сущенко, рейтинг политической силы между парламентскими и местными выборами вырос вдвое.

«Я убежден, что Роман, как и вся наша политическая сила, сочетает надежность и надежду. И, следовательно, твердо убежден, что вы поддержите Романа Сущенко и „Европейскую солидарность“ и на выборах будет победа, будет первое место», — сказал Порошенко.

Также он сообщил, что в 184 округе в Херсонской области кандидатом в народные депутаты от партии стал фермер и меценат Игорь Осипенко, а в Винницкой области на должность главы Липовецкой ОТГ «Евросолидарность» выдвигает учителя, директора школы, участника АТО Василия Авраменко.

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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на промежуточных выборах народного депутата, которые пройдут в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) 31 октября 2021 года — им стал выдвиженец от политической партии «Свобода» Андрей Ильенко, который баллотируется на одномандатном избирательном округе № 197

Как сообщалось, выборы в округах №№ 184 и 197 проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко — в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Роман Сущенко, депутат, Евросолидарность
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