Рада пересмотрит законопроект о недостоверном декларировании с предложениями Зеленского до июля, – депутат

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект № 4651 об усилении уголовной ответственности за недостоверное декларирование с предложениями Президента Владимира Зеленского в конце июня. Об этом председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский («Слуга народа») сказал журналистам в пятницу, передают Українськi Новини.

«Если мы говорим о сроках пересмотра данного закона (об усилении уголовной ответственности за недостоверное декларирование), ближайший оптимистичный сценарий — это следующая пленарная неделя, более реалистичный — я думаю, все-таки, через одну пленарную неделю, то есть в конце июня», — сказал он.

По словам Монастырского, скорее всего в законопроекте будут исправлены две нормы: норма об обязанности декларирования имущества членов семьи и норма о лишении свободы на 2 года, а не ограничении, в случае неподачи декларации.