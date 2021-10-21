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ВАКС не стал забирать квартиру у нардепа Волынца

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ВАКС не стал забирать квартиру у нардепа Волынца

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины в четверг отказала в удовлетворении иска прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении гражданской конфискации имущества народного депутата Михаила Волынца, сообщает пресс-служба САП.

«21 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении гражданского иска прокурора САП о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату Украины, и взысканию ее в доход государства», — говорится в сообщении прокуратуры, обнародованном в телеграмме.

В нем не уточняется имя нардепа, однако источники агентства «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Михаиле Волынце (фракция «Батькивщина»).

«Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, которое будет объявлено 1 ноября 2021 года», — отмечают в САП.

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Там уточняют, что ранее прокурорами ведомства при содействии сотрудников Государственного бюро расследований и с учетом сообщенной в СМИ информации был сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве не предоставив сведений о том, откуда у него взялось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата.

«В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскано в доход государства», — заявляли в САП.

Михаил Волынец, ВАКС
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