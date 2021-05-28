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САП хочет конфисковать у нардепа Волынца необоснованных активов на более чем 7 млн грн

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САП хочет конфисковать у нардепа Волынца необоснованных активов на более чем 7 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, которая принадлежит народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства.

«Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата», — сообщает пресс-служба САП в Telegram-канале.

Как сообщают СМИ, речь идет о народном депутате Михаиле Волынце (фракция «Батькивщина»).

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В случае доказательства прокурором такой разницы нардеп должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

Михаил Волынец, САП
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