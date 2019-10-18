«Укрпошта» модернизировала центр обработки авиапочты в аэропорте «Борисполь»

«Укрпошта» после реконструкции открыла центр обработки авиапочты в международном аэропорту «Борисполь» (Киев).

Как сообщила компания на сайте, проведенные работы существенно расширят пропускную способность почтового терминала, ускорят прием и обработку отправлений. В частности, до пяти возросло количество терминалов по обмену почты; расширены зоны обработки и транзитной почты, направляемой в третьи страны; усилена система безопасности; установлена дополнительная система видеонаблюдения, расширены наружные конструкции здания для минимизации негативного воздействия погодных условий на обработку почты.

По данным компании, в реконструкцию указанного операционного объекта вложено более 5,5 млн грн собственных средств.

«Вместе с партнерами — международным аэропортом „Борисполь“, ведущими авиалиниями-партнерами, прежде всего „Международными авиалиниями Украины“ — мы готовимся к высокому сезону — китайской „черной пятницы“, новогодних и рождественских праздников, обновляем наши объекты, чтобы принимать и отправлять возрастающие объемы международной почты. Только за восемь месяцев 2019 года „Укрпошта“ обработала 34 млн шт. и перевезла 4,9 млн кг международных импортных и экспортных отправлений и 0,7 млн кг транзита. Львиная доля этих отправлений обрабатывается в терминале аэропорта „Борисполь“. Поэтому его обновление — одна из первоочередных задач», — цитирует пресс-служба первого замгендиректора «Укрпошты» Александра Перцовского.

Кроме того, он сообщил, что для расширения возможности экспорта компания начала операции по отправке международной почты в региональных аэропортах — «Киев» (Жуляны), «Львов», «Одесса».

«Уверен, все это позволит не только успешно пройти высокий новогодний сезон, но и создать условия для развития клиентам в дальнейшем», — добавил первый замгендиректора «Укрпошты».

АО «Укрпошта» предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов. Месяц назад компанию отметило Международное почтовое сообщество как лучшую почту мира в двух номинациях.