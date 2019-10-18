Кабмин снизил план поступлений в бюджет-2019 из-за курса гривны

Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную раду проект изменений в закон о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается в сообщении, в проекте предусмотрено снижение плана доходов бюджета на 2019 год на 20,4 млрд грн из-за уменьшения плановых поступлений от НДС и импортные товары и ввозной пошлины вследствие укрепления гривны к доллару США и евро.
«Анализ исполнения доходов свидетельствует о том, что доходы от таможенных платежей в этому году не будут выполнены из-за более крепкий курс гривны к доллару США и евро (фактический средний обменный курс за 9 месяцев текущего года составил 26,4 грн/доллар при прогнозном на 2019 год — 28,2 грн/доллар)», — говорится в сообщении.
При этом снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 млрд грн.
«Это стало следствием не столько более крепкого курса гривны к доллару США и евро (что объясняет около 6,3 млрд грн от этого снижения), но прежде всего это результат правильного и взвешенного управления ликвидностью Министерством финансов», — заявили в Минфине.
Так, Минфин понизил ставки по всей линейке инструментов, в частности ставка по трехмесячным ОВГЗ была снижена с 19,5% годовых в январе до 16% в сентябре. Ставки заимствований по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, также снизились.
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