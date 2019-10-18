В МИД назвали сроки нормандской встречи

В МИД надеются, что нормандская встреча состоится в ноябре. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.
Пристайко отмечает, что президент Владимир Зеленский пытается решить этот вопрос.
«Что касается того, насколько мы чувствуем, что Россия готова двигаться. Именно для этого президент Зеленский пытается сделать все возможное для проведения нормандского саммита. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится», — заявил министр.
Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в нормандском формате будет известна на следующей неделе.
Кроме того, Зеленский заявил, что если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей.
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