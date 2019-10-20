В Украине подешевел картофель

На текущей неделе для рынка картофеля в Украине было характерно снижение цен.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По словам самих производителей, связано это было с ослаблением активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалось достаточно объемным за счет регулярных поставок импортного картофеля.
В результате понижательных ценовых корректировок продажи картофеля на сегодняшний день осуществляются в пределах 8-11 грн/кг (0,32-0,44 доллара/кг), что в среднем на 8% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
При этом снижали цены, как правило, производители, которые не планировали длительного хранения продукции. В то же время крупные хозяйства шли на уступки неохотно и в большинстве своем отказывались от реализации по текущим ценам.
Тем не менее, средняя оптовая цена на картофель стандартного качества на сегодняшний день является рекордно высокой, поэтому производители не особо переживают из-за снижения цен на продукцию.
Однако большинство фермеров по-прежнему считают, что цены на картофель в зимний и весенний период будут намного выше, чем сейчас, поэтому стараются продавать только ту продукцию, которая не подлежит длительному хранению, а качественную продукцию закладывают в картофелехранилища.
При этом, стоит отметит, что цена на картофель в Украине на данный момент в среднем уже в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.
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