Ученые заявили о пользе картофеля для здоровья

Американские ученые установили, что употребление вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.
Основной источник калия в рационе жителей западных стран — картофель. Исследователи из Университета Пердью изучили влияние добавок калия на кровяное давление и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
В клинических испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с диагностированной гипертонией или предгипертензией. Результаты показали, что употребление печеного или вареного картофеля приводит к снижению систолического артериального давления по сравнению с контрольной группой, питавшейся типичной американской диетой, но без включения картофеля.
Авторы также установили, что, вопреки распространенному мнению о вреде самого калорийного варианта приготовления картошки, картофеля фри, для сердечно-сосудистой системы, ежедневная порция этого продукта, содержащая 330 калории, не оказывает отрицательного воздействия на кровеносные сосуды.
Благоприятное действие картофеля основано на том, что он снижает задержку натрия в организме, и в этом плане, как выяснили ученые, он работает даже лучше, чем пищевые добавки с калием.
На картофель приходится примерно двадцать процентов овощей, потребляемых американцами. По мнению авторов, он очень важен, так как помогает восполнить дефицит питательных веществ, пищевых волокон и калия. Употребление всего одной картофелины среднего размера удовлетворяет примерно десять процентов суточной потребности взрослого человека в калии.
Ученые отмечают, что их выводы, основанные на ограниченных данных, носят предварительный характер, так как это первое клиническое испытание, в котором изучалось влияние повышенного содержания калия в рационе на кровяное давление. По мнению авторов, нужны еще исследования, устанавливающие связь между полезными свойствами картофеля и способом его приготовления.
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