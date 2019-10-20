Кабмин передал Госстат в управление Дубилету

Государственной службой статистики будет руководить министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
Об этом сам Дубилет сообщил в Telegram-канале по итогам заседания правительства 20 октября.
«На заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата», — написал он.
По словам Дубилета, данное решение «имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности — Ред.) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата».
Он также сообщил, что Госстат собирается провести перепись населения «с бешеным бюджетом в 3,4 млрд грн — дополнительно к бюджету в 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата».
«Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно», — подытожил он.
Ранее Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен.
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