Меч из «Звездных войн» продали на аукционе за $180 тысяч

Световой меч персонажа Энакина Скайуокера из фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны: Месть ситхов» 2005 года был продан на аукционе Prop Store в Лондоне за £135,3 тыс. ($180 тыс). Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.
Длина меча составляет 28 см, ширина — семь сантиметров, высота — пять сантиметров. Стартовая цена составила £50 тыс.
Как отмечается в сообщении, этот меч появлялся в кадре во многих эпизодах фильма. Также герой использовал его во время батальных сцен. Меч является копией оружия, которое использовал актер Марк Хэмилл в роли Скайуокера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Меч был вручен в качестве благодарности хореографу и постановщику трюков со световым мечом Нику Гилларду от продюсеров фильмов после окончания съемок приквела.
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