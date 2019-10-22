Wizz Air запускает 6 маршрутов из Запорожья

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings Plc запускает из Запорожья рейсы в Гданьск, Вроцлав, Краков (все — Польша), Вену (Австрия) и Вильнюс (Литва).

Об этом сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Эйдхаген во время пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интрефакс-Украина.

По его словам, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Их стоимость — от 569 грн.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.