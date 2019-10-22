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СБУ задержала бывшего заместителя министра экономики

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СБУ задержала бывшего заместителя министра экономики

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.

«Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства», — сообщается на сайте СБУ.

Чиновника задержали 22 октября в Международном аэропорту «Борисполь».

Установлено, что экс-заместитель министра, чиновники ГП «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 миллиона.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона долларов перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы.

Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.

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Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Ранее председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский писал, что СБУ расследует возможную работу экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко на спецслужбы РФ в контексте срыва производства 152 мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».

СБУ, Юрий Бровченко
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