Путин и Орбан повлияли на отношение Трампа к Украине, - СМИ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По словам собеседников WP, беседы с Орбаном и другими политиками, которые уничижительно отзывались об Украине, сформировали у Трампа восприятие того, что эта страна является безнадежно коррумпированной. При этом никто из зарубежных лидеров не советовал Трампу искать в Киеве информацию, которая может навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену.
По словам одного из источников WP, в ходе телефонного разговора с Трампом в мае Путин «сделал то же, что и всегда», пытаясь подорвать отношения США и Украины. «Он всегда говорил, что Украина просто логово коррупции», — сказал собеседник издания.
Занимающиеся национальной безопасностью чиновники Белого дома ожидали попыток повлиять на отношение Трампа к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Собеседники WP отмечают, что Путин и Орбан стали играть более значительную роль в этом процессе на фоне того, как из администрации США уволили ряд сотрудников, которые пытались снизить влияние России на Трампа.
Влияние зарубежных лидеров на отношение Трампа к Украине обсуждали на закрытых слушаниях в конгрессе с Джорджем Кентом, заместителем помощника госсекретаря. В то же время в Вашингтоне считают, что решение Трампа искать в Киеве информацию о Байдене было скорее вызвано его «собственными импульсами» и теориями заговора, которые поддерживает адвокат президента Рудольф Джулиани.
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