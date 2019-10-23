Суд арестовал бывшего замглавы МЭРТ Бровченко с правом внесения залога

Следственный судья Шевченковского районного суда Киева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в отношении бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко, подозреваемого в совершении госизмены, и принял решение о его аресте.

«По результатам рассмотрения ходатайства судом, вынесено постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде 1770 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 3 400 170 (три миллиона четыреста тысяч сто семьдесят) грн», — говорится в сообщении райсуда на странице в в Facebook в среду.

В случае внесения залога на Бровченко будет возложен ряд обязательств, включающих ношение электронного браслета.

Как сообщалось, Бровченко был задержан в аэропорту «Борисполь» 22 октября сотрудниками контрразведки СБУ. Его подозревают в государственной измене и нанесении масштабного ущерба обороноспособности Украины (ч.2 ст.28 ч.1 ст. 111 КК Украины). Бровченко занимал должность замминистра экономического развития и торговли с июля 2016 по сентябрь 2019 года.