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В Украине запустили сервис онлайн-проверки водительских прав

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В Украине запустили сервис онлайн-проверки водительских прав

Главный сервисный центр МВД разработал и запустил на своем сайте новый электронный сервис - проверка водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главный сервисный центр МВД разработал и запустил на сайте hsc.gov.ua новый электронный сервис -«Проверка водительского удостоверения». Это даст возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории», - говорится в сообщении.

Первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов сказал, что этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в нашей стране, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные.

Для удобства пользования сервисом за пределами страны создана англоязычная версия. Так, в один клик можно переключить интерфейс в необходимый языковой режим.

«Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года», - объясняют в ведомстве.

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Уточняется, что этот сервис будет полезен для бизнеса - теперь в два клика лицо сможет самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче авто в аренду.

Кроме того, на сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

МВД, права
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