В Украине поменялись правила выдачи водительских прав

С 17 июля в Украине изменили правила выдачи прав и сдачи водительских экзаменов.
Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, отныне подтвердить навыки вождения стало проще.
Сообщается, что 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.
Основные нововведения:
Указом также определены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).
Кроме того, в документе указано, что возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена, и ее восстановление в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.
Главный сервисный центр МВД напомнил, что на его сайте можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков вождения, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.
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