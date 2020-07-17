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В Украине поменялись правила выдачи водительских прав

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В Украине поменялись правила выдачи водительских прав

С 17 июля в Украине изменили правила выдачи прав и сдачи водительских экзаменов.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, отныне подтвердить навыки вождения стало проще.
Сообщается, что 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Основные нововведения:

  • при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D, а максимально допустимый перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев;
  • подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
  • в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
  • экзамен прекращается, если человек пользуется подсказками;
  • продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;
  • возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);
  • фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;
  • результаты экзаменов можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.

Указом также определены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).

Кроме того, в документе указано, что возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена, и ее восстановление в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.

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Главный сервисный центр МВД напомнил, что на его сайте можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков вождения, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

МВД, водительские права, права
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