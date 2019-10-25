Президент Чехии попросил контрразведку прекратить поиск русских шпионов

Президент Чехии Милош Земан посоветовал главе Службы безопасности информации страны (BIS) Михалу Коуделке заняться расследованием экономических преступлений в республике, а не заниматься поиском иностранных шпионов. Об этом он заявил, выступая в эфире местного телеканала.

«Я сказал премьер-министру, чтобы господин Коуделка вместо фиктивного преследования российских и китайских шпионов сосредоточится на экономических преступлениях в Чешской Республике», — заявил он. Так президент отреагировал на предложение правительства повысить главу BIS до звания генерала.

90% деятельности Службы информбезопасности посвящено российским и китайским шпионам, отметил Земан. Вместо этого, заявил он, контрразведка должна уделять больше времени борьбе с коррупцией. «В этом, наконец, будет польза», — считает он.

Напомним, 21 октября Коуделка заявил, что контрразведка в 2018 году совместно с Национальным центром против организованной преступности (NCOZ) выявили и ликвидировали сеть, созданную в стране ФСБ России. По словам главы BIS, сеть финансировалась из России, ее работа поддерживалась через российское посольство. Шпионы, по утверждению Коуделки, намеревались организовать кибератаки против Чехии и ее зарубежных партнеров.

В ходе выступления глава BIS также заявил, что наиболее серьезный риск для безопасности Чехии представляет деятельность российских и китайских спецслужб.

Глава BIS еще в декабре прошлого года утверждал, что службе удалось раскрыть и парализовать деятельность «разведывательной сети одной из российских спецслужб». Позднее журнал Respekt провел расследование, из которого следовало, что в сеть агентов входили граждане Чехии и россияне, которые получили гражданство этой страны. По данным издания, в 2018 году в республике задержали группу россиян, которая работала под прикрытием двух частных компаний, продававших компьютерное оборудования. В реальности они получали из России технику для подготовки кибератак. Она доставлялась через третьи страны по дипломатическим каналам.