Редкую восточную монету продали на аукционе в Лондоне за $4,7 млн

Редкий динар Омейядского халифата (661-750), отчеканенный в 723 году и изготовленный из золота, добытого на руднике вблизи Мекки, ушел с молотка на аукционе Morton & Eden в Лондоне за рекордные для подобного лота £3,7 млн ($4,76 млн). Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mail.
Раритет, выставленный на продажу из частной коллекции, был предварительно оценен в £1,6 млн ($2 млн) и, по информации аукционеров, привлек внимание нумизматов со всего мира. В споре за монету с надписью «Шахта повелителя правоверных» участвовали сразу несколько человек, а приобрел ее не пожелавший назвать свое имя коллекционер, который участвовал в торгах по телефону.
На данный момент, по сведениям специалистов, сохранилось не более десятка таких монет. Они находятся в частных коллекциях и ведущих музеях мира. По словам представителя Morton & Eden Стивена Ллойда, «эта монета просто великолепна». «Редчайший динар — важное историческое свидетельство — прекрасно сохранился», — добавил эксперт.
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