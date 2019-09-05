Шлем Дарта Вейдера выставили на аукцион за $450 тысяч

Защитный головной убор Дарта Вейдера, антагониста саги «Звездные войны», изготовленный для фильма «Империя наносит ответный удар», выставлен на онлайн-аукционе iCollector.

Шлем и маска Дарта Вейдера, которые надевал актер Дэвид Праус на съемках фильма «Империя наносит ответный удар» 1980 года, — заветная мечта для многих фанатов культовой франшизы.

Редкий реквизит со съемок «Звездных войн» не впервые попадает на аукционы, в мае на торгах выставлялся костюм Вейдера целиком. 13 предметов, включая сапоги, плащ, маску и шлем, созданные в 1979 году дизайнерами под руководством Джона Молло для пятого фильма, оценили в $2,7 млн. Теперь продавцы одного лишь головного убора на iCollector рассчитывают получить за него $250–450 тыс.

Маска и шлем изготовлены из стеклопластика и окрашены в темно-серый металлик с оттенками черного. Кинематографический артефакт находится в отличном состоянии, хотя в нем и отсутствуют некоторые детали. Например, не сохранились алюминиевые сенсоры давления, которые изначально располагались по бокам вентиляционного отверстия. Фурнитура, скрепляющая маску со шлемом, заменена на новую, уточняется на сайте аукциона. Торги состоятся 26 сентября.