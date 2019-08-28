Киевскую «Арена Сити» выставили на продажу за 65 млн гривен

Киевский торгово-офисный центр «Арена Сити», который расположен рядом с Бессарабским рынком, выставили на аукцион. Начальная цена лота — 65 млн грн без НДС, сообщается на сайте Prozorro.Продажи.
Сообщается, что на аукцион выставляется нежилое помещение по адресу Киев, ул. Большая Васильковская 5 (помещение 16), общая площадь — 976,3 квадратных метров (3 этаж «АРЕНА СИТИ»).
Помещение состоит из двух частей: офисная кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв.м).
На сайте Prozorro отмечается, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, предложения будут принимать до 20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Размер минимального шага повышения цены — 1% (650 тыс. гривен).
Глава Государственной таможенной службы и один из идеологов системы Prozorro Максим Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе.
«Может, кто из олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? Так на ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: пафосная столичная недвижимость — Арена Сити», — написал Нефедов в Facebook.
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