В Украине сегодня входит в оборот новая банкнота в 1000 гривен

25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен.

С сегодняшнего дня новые банкноты стали обязательными для принятия в качестве платежного средства. Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.

На лицевой стороне один из основателей и первый президент НАН Украины Владимир Вернадский. На другой стороне купюры - изображение Президиума Национальной академии наук Украины.

Напомним, что в 2019 году НБУ планирует также ввести в оборот монету номиналом 5 гривен.

Ранее, с 1 октября этого года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков.