В Украине сегодня входит в оборот новая банкнота в 1000 гривен

25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен.
С сегодняшнего дня новые банкноты стали обязательными для принятия в качестве платежного средства. Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.
На лицевой стороне один из основателей и первый президент НАН Украины Владимир Вернадский. На другой стороне купюры - изображение Президиума Национальной академии наук Украины.
Напомним, что в 2019 году НБУ планирует также ввести в оборот монету номиналом 5 гривен.
Ранее, с 1 октября этого года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков.
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