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В вопросах приватизации власть должна быть единогласной, чтобы не отпугивать инвесторов, - эксперт

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В вопросах приватизации власть должна быть единогласной, чтобы не отпугивать инвесторов, - эксперт

Заявления Фонда госимущества относительно возможной реприватизации «Укртелекома» отпугнут инвесторов, которые могли бы заинтересоваться объектами, которые выставят на продажу в 2020 году. Об этом говорится в материале на «Урядовом курьере» «Обратного процесса не будет».

Автор напомнил, что ранее Фонд госимущества высказался о возможном возвращении в госсобственность телекоммуникационной компании «Укртелеком», что может стать негативным сигналом для иностранных инвесторов. В то же время, президент заявил о готовности гарантировать инвесторам, что реприватизации не будет.

«Реприватизации не будет ни в коем случае, — еще раз подтвердил свою четкую позицию президент во время медиа-марафона, который состоялся 10 октября. — Я лично готов отвечать за инвестиции. Я готов защищать все инвестиции».

Он подчеркнул, что новая команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того, планирует продолжить большую приватизацию«, — приводит слова президента издание.

Автор материала отметил, что Верховная рада уже утвердила перечень из более тысячи предприятий к приватизации, продажа которых ранее была запрещена. А в следующем году запланировано провести большую приватизацию. И в такой ситуации важно, чтобы представители власти действовали синхронно и не делали заявлений, которые негативно скажутся на заинтересованности иностранных бизнесменов инвестировать в Украину.

«Общество ожидает, что все органы власти будут действовать эффективно и синхронно, поддерживая на практике позитивные сигналы, которые высшее руководство государства направляет мировому деловому сообществу. Поэтому нынешние усилия всех ветвей власти направлены на улучшение инвестклимата в Украине. Будем надеяться, они дадут положительные результаты в ближайшем будущем, в котором зарубежный бизнес не будет бояться реприватизации, а спокойно работать над модернизацией своих предприятий, вкладывая в них заработанные средства, а не выводить их за границу, как это было раньше. А „Укртелеком“ вместо перманентных баталий с деструктивно настроенными чиновниками сосредоточится на своем развитии для вывода предприятия в число европейских лидеров среди компаний телекоммуникационной отрасли», — говорится в материале.

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Ранее политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что игры с реприватизацией принесут убытки и ударят по инвестиционному имиджу. Он также уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

Укртелеком, приватизация, реприватизация
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