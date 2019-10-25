Переформатирование ГАСИ станет логичным завершением реформы в отрасли, – Кудрявцев

Экс-руководитель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, уволенный в декабре прошлого года, считает, что ГАСИ как «токсичный карательно-вымогательный орган нужно переформатировать» — только так можно оздоровить и реформировать строительную отрасль.
«Нужно полностью избавиться от этого органа, который всегда будет ассоциироваться с негативом и коррупционными схемами...» — отметил он в интервью агентству «УНИАН».
Он заявил, что намерен довести реформу, начатую им во время руководства ГАСИ, до конца: «Надеюсь, мои знания и опыт работы еще пригодятся».
Чиновник также назвал несколько шагов, в которых, по его мнению, сегодня остро нуждается строительная отрасль.
Нужно изменить систему выдачи разрешений и контроля за строительством — документы должны выдаваться автоматически. Причем, это не должно быть специальной функцией ГАСИ или какого-либо иного органа, это простая админуслуга, которую можно получить в электронном виде.
Также необходим новый формат контроля за стройплощадками.
«Инспектор должен приходить на стройплощадку всего 4-5 раз: на начальном этапе, на уровне нескольких этажей, затем — в конце строительства. Целью этих визитов должна быть не остановка строительства, а выдача предписания по устранению нарушений, если таковые имеются. Если же ...все идет хорошо, выполнены условия всех строительных норм, застройщик легко получает сертификат о введении в эксплуатацию. Причем, это документ также должен быть обычной админуслугой и выдаваться в электронном виде.
Кто будет проверять — это уже вопрос для дальнейшей дискуссии, но я бы предложил создать новый орган исключительно для этой функции», — предлагает Кудрявцев.
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