Вице-премьер предлагает разрешить для некоторых украинцев двойное гражданство

Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь своей родине, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В комментарии ZN.UA Кулеба аргументировал необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства рядом причин (при этом он подчеркнул, что высказывает личное мнение, а не всего правительства).

«Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы», — считает вице-премьер.

Он полагает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь со своей родиной. «Мы не должны отторгать этих людей. Мы и так многих потеряли», — сказал вице-премьер.

Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради спокойного перемещения в Евросоюзе. По большому счету, как считает вице-премьер, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.

В то же время, Кулеба категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго: «Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору».