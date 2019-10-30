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Зеленский завтра примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО и встретится со Столтенбергом

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Зеленский завтра примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО и встретится со Столтенбергом

Президент Украины в четверг примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве и встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"31 октября Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве. Заседание состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, который накануне, 30 октября, посетит Одессу", - говорится в сообщении.

Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, в 11 часов должна состояться встреча Президента Украины и генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

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Напомним, что по приглашению украинских властей Североатлантический Совет совершит визит в Украину 30-31 октября.

Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран Альянса посетят Вторую постоянную оперативную группу НАТО по разминированию.

Программа визита продолжится 31 октября уже в Киеве, где запланировано заседание Комиссии Украина — НАТО с участием Владимира Зеленского.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО выступит перед депутатами Верховной Рады.

НАТО, Владимир Зеленский
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