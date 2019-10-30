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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в этой стране. Об этом заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тыс. этнических венгров в Украине из-за геополитических интересов, добавил он.

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Глава МИД указал, что венгерская сторона направляла предложения, которые должна была выполнить Украина для соответствия стандартам НАТО, но эти предложения были отвергнуты. «У нас не было другого выбора как наложить вето на заявление», — подчеркнул министр.

Венгрия, НАТО
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 7 минут назад

UA . ЗА ГІТЛЕРА З П'ЯТДЕСЯТЬМА МІЛЬЙОНІВ ТРУПІВ ГОЛОСУВАЛИ СТО ПРОЦЕНТІВ ВИБОРЦІВ СМЕРТЬ ГІТЛЕРУ НОМЕР ДВА ЗЕЛЕНСЬКОМУ З ДВАДЦЯТЬМА МІЛЬЙОНАМИ ТРУПІВ ЖЕРТВ ЙОГО МАСОК ШОУ АБО СМЕРТЬ ВСІХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА СІМДЕСЯТ ТРИ ПРОЦЕНТИ ЙОГО ВИБОР6ЦІВ СПІВУЧАСНИКИ ВБИВСТВА........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

UA . ЛЮДСТВО КИЇВСЬКА РУСЬ УКРАЇНА ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКЕ ЯДЕРНЕ ФАШИСТСЬКЕ БАНДФОРМУВАННЯ ПУТІН АХМЕТОВ ТРАМП НЕТАНЬЯХУ СОРОС КОЛОМОЙСЬКИЙ ПОРОШЕНКО ФІРТАШ ПІНЧУК РАЗУМКОВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ АНЕКСІЄЮ ОКУПАЦІЄЮ БОМБАРДУВАННЯМ ТАЄМНО І ЯВНО ВАС ВБИВАЄ *** ТРУПИ ЇХ ЖЕРТВ ПОКИ Є ЩЕ КОГО І КОМУ ЖИТТЯМ ГЕРОЇВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ УКРАЇНИ ВАС ЗАХИЩАТИ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........
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