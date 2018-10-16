Венгрия продолжит блокировать заседания Украина-НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет продолжать блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Об этом он рассказал на встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным, передает Deutsche Welle.
Комментируя украинский закон об образовании, Сийярто добавил, что Украина пока что не приняла рекомендации Венецианской комиссии по соблюдению прав национальных меньшинств.
Напомним, что в начале октября главу Минобороны Украины Степана Полторака второй год подряд не пригласили на встречу глав военных ведомств стран НАТО. Против участия украинской стороны выступила Венгрия. В альянсе подчеркнули, что ничего не могут противопоставить позиции Венгрии. В НАТО добавили, что «даже маленькая страна» может заблокировать коллективное решение стран-членов альянса.
Венгрия блокирует участие Украины в общих мероприятиях НАТО с 2017 года из-за закона об образовании. Согласно ему, с 2020 года система образования Украины полностью переходит на украинский язык. Против закона выступили Венгрия, Румыния и Польша.
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