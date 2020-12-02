НАТО продолжит сотрудничество с Украиной, несмотря на позицию Венгрии

Разногласия Венгрии и Украины по сотрудничеству этой страны с НАТО не преодолены, но альянс будет продолжать работу с Киевом. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД НАТО, на одну из сессий которых были приглашены министры государств — партнеров, включая Украину.

«Разногласия Венгрии и Украины пока сохраняются. Однако, как показала сегодняшняя встреча, мы намерены продолжать работу с Украиной, которая является ценным партнером», — заявил он.

Напомним, что Венгрия с 2017 года блокирует министерские заседания Комиссии НАТО — Украина, обвиняя Украину в притеснении венгерского меньшинства.