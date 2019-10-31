Зеленский хочет присоединить Украину к программе расширенных возможностей НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

«Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень», — сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

«Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности», — отметил президент.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве.

Как отметила утром пресс-служба главы государства, переговоры прошли «в узком кругу».