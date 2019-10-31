Украина продолжает запрещать книги из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал ООО «Якабу трейд» в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации 54 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.

Как сообщает пресс-служба комитета, отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

«Признаки пропаганды обнаружены в издательской продукции ОАО «Издательская группа „Весь“ (Санкт-Петербург). В предисловиях к 42-м книгам популярного индийского философа Ошо (Пхагван Шри Радниш) владелец издательской группы „Весь“ в духе имперской пропаганды восхваляет государство-агрессора, размышляя о генетической избирательности россиян и российской духовной культуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пропагандистское предисловие сопровождает и 12 других книг по психологии, на ввоз которых на таможенную территорию Украины Госкомтелерадио не дал разрешения.

В Госкомтелерадио напомнили, что, начиная с 20 мая 2017 года, комитет выдал 27 118 разрешений на ввоз издательской продукции и предоставил 3 859 отказов в выдаче разрешений. В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио даны 266 отказов в выдаче разрешений на ввоз 1 310 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.