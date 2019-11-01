Дело бывшего министра Николая Рудьковского рассмотрит суд в Москве



Московский городской суд рассмотрит дело бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в налете на посольство России в Киеве в 2014 году, сообщили «Интерфаксу» в Генеральной прокуратуре РФ.

«Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)»,- сказали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Верховной Рады Украины, «совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации „Правый сектор“, чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киеве».

При этом, полагают в Генпрокуратуре, целью нападения являлось осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан на территории Российской Федерации и на основании судебного решения заключен под стражу, сказали в пресс-службе.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Рудьковский в 2006-2007 годах был министром транспорта и связи в коалиционном правительстве Виктора Януковича.