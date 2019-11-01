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Активы банка Порошенко за квартал уменьшились более чем вдвое

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Активы банка Порошенко за квартал уменьшились более чем вдвое

Активы АО «Международный инвестиционный банк» за третий квартал 2019 года уменьшились на 53,8% — до 3,065 млрд грн.

Согласно квартальному отчету банка на его сайте, в частности, денежные средства и их эквиваленты сократились в 9,5 раз — до 273,59 млн грн, финансовые активы, рассчитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, — в 2,3 раза.

Обязательства МИБ в третьем квартале уменьшились в 2,3 раза — до 2,666 млрд грн, в том числе средства клиентов — в 2,9 раза, до 2,08 млрд грн.

В целом за 9 месяцев активы банка снизились почти в 3,1 раза, а обязательства — в 3,4 раза.

Чистая прибыль банка за третий квартал 2019 года составила 17,78 млн грн, что на 17,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В целом по итогам января-сентября 2019 года чистая прибыль составила 50,53 млн грн, что на 31,1% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года снизился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 111,62 млн грн.

Собственный капитал банка с начала года увеличился на 14,5% — до 398,84 млн грн, в том числе уставный капитал — на 21,7% до 333,60 млн грн.

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АО «Международный инвестиционный банк» зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко — 60%, Игорь Кононенко — 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин — по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин — 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко — 0,006110%, Юлия Гладковская — 0,000001%.

По размеру общих активов на 1 июля 2019 года МИБ, по данным Нацбанка, занимал 24-е место среди 76 действовавших банков.

Петр Порошенко, МИБ
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Пятница, 1 ноября 2019
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