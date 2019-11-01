Bloomberg сообщил об отправке из России в Венесуэлу 6 самолетов с $315 млн наличными

С мая 2018-го по апрель 2019 года из России в Венесуэлу отправили несколько партий наличной валюты на общую сумму $315 млн, передает Bloomberg. Агентство ссылается на данные компании ImportGenius, изучившей российские таможенные данные, полученные от источников.

Наличные перевезли в Венесуэлу шестью рейсами. Деньги отправляли кредиторы Каракаса, а в конечном счете их получал венесуэльский банк BANDES, находящийся под санкциями США. Агентство отмечает, что неизвестно, для каких целей властям Венесуэлы могла понадобиться наличность.

В августе президент США Дональд Трамп расширил санкции против Венесуэлы, внеся в список практически все властные структуры страны, включая Центробанк. Такой ход Вашингтона сделал практически невозможным для Каракаса проведение безналичных платежей в долларах.