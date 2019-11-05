Абромавичус уверяет, что у него есть советник, делегированный Трампом

Среди советников гендиректора ГК «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса есть и иностранные, делегированные президентом США Дональдом Трампом.
Об этом Абромавичус рассказал в интервью Укринформу.
«У меня сейчас три советники на общественных началах, и я надеюсь их увидеть в штате в ближайшее время. Также у нас есть иностранные советники, которые делегированы, в том числе самим Дональдом Трампом. Например, доктор Винтер, бывший министр ВМС США. Он — спецпредставитель правительства США по реформированию украинского ВПК. Советники раз в квартал приезжают большой командой, и мы с ними общаемся на площадке СНБО или Укроборонпрома», — сообщил Абромавичус.
Он отверг опасения относительно возможного нарушения государственной тайны и заверил: «Большими секретами мы не делимся. И здесь, конечно, преувеличена значимость этой государственной тайны. Почти все крупнейшие в мире производители вооружения, все публичные компании торгуются на бирже. Каждый раз, когда они что-то продают в Саудовской Аравии, в Болгарию или Китай, все объемы, вся номенклатура полностью выкладывается в Интернет на биржу. Технологии не разглашаются, а количество — да, продали 500 танков, продали 2 крейсера и тому подобное. Что это за секреты? Все и так знают».
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский своим приказом № 641/2019 от 30 августа 2019 года назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром».
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