Абромавичус уходит с поста гендиректора «Укроборонпрома»

Новая команда госконцерна «Укроборонпром» продолжит работу, однако гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус может сменить должность, сообщил сам Абромавичус по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП).
«Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности», — сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, по итогам встречи в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях.
Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.
«За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом», — сказал гендиректор «Укроборонпрома».
Согласно данным агентства «Интерфакс-Украина», ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором «Укроборонпрома».
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