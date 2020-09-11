Глава «Укроборонпрома» Абромавичус подал в отставку

Глава государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написал заявление об отставке, новый генеральный директор должен быть назначен президентом. Об этом сообщил в пятницу заместитель Абромавичуса Мустафа Найем.

«В последние дни в СМИ начала распространяться информация о смене руководства „Укроборонпрома“. Это действительно так. Месяц назад Абромавичюс написал заявление об увольнении, и новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра», — написал он в Facebook. Найем уточнил, что представление главы правительства на назначение нового гендиректора концерна, по предварительной информации, уже передано в офис главы государства.

Найем добавил, что вслед за Абромавичусом частично может уволиться и остальной менеджмент концерна. «Бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, воровство активов и возвращение к старой практике ручного управления — это те „красные линии“, нарушение которых неприемлемо и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне», — отметил он.

Абромвичус — литовский и украинский бизнесмен, бывший министр экономического развития и торговли Украины. На должность главы «Укроборонпрома» указом Зеленского он был назначен в конце августа 2019 года, сменив на этой должности Павла Букина.