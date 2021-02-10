Кабмин отозвал Абромавичуса из набсовета Ощадбанка

Кабинет министров Украины 9 февраля отозвал представителя государства в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичуса из-за соответствующего письма президента.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Абромавичус в должность члена набсовета, представителя государства от президента так и не вступил.
Как сообщалось, Кабмин 4 ноября принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет Ощадбанка по квоте президента вместо Юрия Храмова.
Абромавичус в 2014-2016 ггодах возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром», в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором «Укроборонпрома».
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
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